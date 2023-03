Teatro Nieri quasi pronto: "Entro quattro mesi la fine dei lavori"

Teatro Nieri di Ponte a Moriano, finalmente i lavori si avviano alla conclusione. Nel corso di un sopralluogo della Commissione consigliare Lavori Pubblici, il direttore del cantiere e i tecnici comunali hanno illustrato lo stato di avanzamento e il cronoprogramma aggiornato: si conta di chiudere il cantiere entro quattro mesi.

"Purtroppo i lavori hanno subito un rallentamento per le problematiche del tetto che si sono dimostrate più importanti di quanto previsto – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani – il rincaro delle materie prime ha determinato un aggravio di costi che da 562mila euro sono passati a 884mila. Per intervenire sul tetto, con la nuova impermeabilizzazione garantita per venti anni, dobbiamo attendere un periodo soleggiato e temperature più miti. Fatto questo anche i lavori all’interno si avvieranno verso la conclusione in circa quattro mesi".

Gli interventi esterni alle facciate e alle gronde sono praticamente conclusi ripristinando i colori originali dell’architettura realizzata nel 1930, così come sono stati installati parte dei nuovi impianti di riscaldamento e rinfrescamento. Dopo la conclusione degli interventi di impermeabilizzazione, saranno restaurati tutti gli infissi di legno. All’interno, i lavori saranno finalizzati all’eliminazione degli ammaloramenti causati dalle infiltrazioni e verranno imbiancate tutte le superfici, oltre a dotare il teatro di un nuovo pavimento in legno per il palcoscenico e nuova moquette per la platea. Lavori anche alla balaustra della galleria e agli impianti di rilevazione incendi e di luci d’emergenza. Sarà infine spostata la scaletta di accesso al palco e alla buca d’orchestra. Per l’area del bar e i vani della parte nord, il Comune avrà a disposizione ulteriori finanziamenti europei erogati della Regione.