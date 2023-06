Teatro Festival scende in piazza Giochi per tutti e arte circense

Al via la nona edizione del Lucca Teatro Festival - “Che cosa sono le nuvole?”, la rassegna di teatro rivolta alle nuove generazioni, realizzata da La Cattiva Compagnia con il contributo di Comune di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che porta in scena 15 spettacoli tutti alto livello, in due mesi, compresi un’anteprima nazionale ai quali si aggiunge la novità di ben due feste in piazza e tanti laboratori per bambini, tutti ad ingresso gratuito.

Si parte proprio con una grande festa di strada, in piazza del Popolo a Ponte a Moriano, domani la “Street fest– famiglie in festA”, dalle 17.30 alle 22.30, grazie alla collaborazione di Officina Clandestina, si potranno provare i giochi in legno di una volta, con attività libere e divertimenti che vengono dalla tradizione per tutta la famiglia. Alle 19.30 e 21.30 “Sdisordine“, uno spettacolo di clownerie e tecniche circensi, spettacolo di e con Henri Camembert, una produzione: Dinamica Aps.

Si prosegue martedì 27 giugno (ore 21,30) nel cortile del Centro Culturale Agorà di Lucca con lo spettacolo in Prima Nazionale de I Racconti di Filastorio, in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà Biblioteca Ragazzi. Di e con Alessandro Gigli. Lo spettacolo è come un racconto dei racconti, storie del passato e storie inedite messe in scena utilizzando tante tecniche del teatro di figura, e non possono mancare fiabe e filastrocche narrate e animate con grande maestria. Una produzione: Terzostudio.

Mercoledì 28 giugno in scena “Il teatro delle possibilità“! (ore 18) nella Sala Dell’affresco al Real Collegio. “Ti regalo una storia” è il titolo delle spettacolo realizzato in collaborazione con Unicef – Lucca, F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca e Scuolina Raggi di Sole. Spettacolo corale sui Diritti Umani realizzato nell’ambito del progetto sul protagonismo giovanile “Giovani Costruttori di Futuro” di cui capofila è la F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca. I giovani protagonisti hanno ideato, scritto e messo in scena uno spettacolo emozionante e coinvolgente, che affronta temi attuali e di ogni tempo in cui i protagonisti sono gli uomini, le donne, i bambini e le bambine di oggi e di ieri con le loro paure, le loro incertezze e i loro sogni. Progetto a cura di Rita Nelli e Angela Giannoni, laboratorio teatrale e regia a cura di Tiziana Rinaldi. Ingresso gratuito.