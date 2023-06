Teatro Festival, ci siamo Feste e spettacoli per tutti

Quindici spettacoli fra giugno e agosto a tutto teatro, con un’anteprima nazionale, laboratori per bambini e ragazzi e due feste in piazza. E tra gli ospiti il mitico Giovanni Muciaccia, dal famoso programma Rai “Art Attack” e il noto mimo di strada Saeed Fekri. Tutto questo e molto di più è “Lucca Teatro Festival 2023, che cosa sono le nuvole?“ che avvicina giovani e famiglie al teatro e al gioco. “E soprattutto – ha sottolineato l’assessore alla cultura Mia Pisano ieri durante la presentazione in Sala degli Specchi – allontana dal cellulare per riscoprire una dimensione più sana e creativa“.

La ricca rassegna inizierà il 25 giugno fino al 5 agosto, realizzata da La Cattiva Compagnia con il contributo di Comune di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio di Provincia di Lucca, Fondazione Toscana Spettacolo, organizzato in collaborazione con Comune di Lucca (Centro Culturale Agorà-Biblioteca Ragazzi), Comune di Porcari (Biblioteca Comunale -Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara), Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Comune di Pieve Fosciana, F.I.T.A. – Comitato Provinciale di Lucca, Scuolina Raggi di Sole, Unicef– Comitato Provinciale di Lucca e Real Collegio. Tante le location, dalle biblioteche, al Real Collegio, alla piazza di Ponte a Moriano.

“Il festival vuole anche a rendere omaggio alla memoria di Giovanni Fedeli, il direttore artistico del festival, prematuramente scomparso all’età di 48 anni – è stato ricordato ieri – , con spettacoli tutti in fascia serale e a ingresso gratuito“.

A presentare il cartellone oltre all’assessore Pisano, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, l’assessore del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Alessandro Pedreschi, l’assessore del Comune di Porcari Eleonora Lamandini, Francesco Franceschini presidente del Real Collegio, Rita Nelli di FITA Lucca, Tiziana Rinaldi ed Elisa D’Agostino, de La Cattiva Compagnia che organizza il Lucca Teatro Festival.