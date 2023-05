Teatro di Verzura Svelati i primi appuntamenti

Borgo a Mozzano si prepara per la nuova edizione del Teatro di Verzura, che torna nel suggestivo giardino dell’ex convento delle Oblate. Svelate le prime cinque date: si inizia venerdì 26 maggio con il giornalista e conduttore televisivo Paolo Del Debbio che presenterà il suo libro “Il filo dell’aquilone”. Si continua poi mercoledì 7 giugno con l’attivista iraniana Pegah Moshir Pour. Iraniana e italiana, Moshir Pour ha 32 anni ed è un’attivista per i diritti umani e per la causa del suo Paese di origine, l’Iran, che ha lasciato a 9 anni con la sua famiglia. Il grande pubblico l’ha conosciuta sul palco del Festival di Sanremo, l’ha ascoltata parlare e ripetere i versi dell’inno della rivoluzione iraniana, Baraye, l’ha guardata sciogliersi i capelli, come alle sue coetanee in Iran non è concesso. Parlerà di emancipazione femminile e di diritti negati, di come si diventa attivisti e di come sia possibile, tutti, ogni giorno, diventare parte attiva del cambiamento.

Terzo ospite sarà lo chef intagliatore barghigiano Claudio Menconi, in programma venerdì 23 giugno. Il maestro della cucina decorativa presenterà il suo libro “Decorazioni per quattro stagioni. Quando frutta e verdura si vestono a festa” dove il cuoco insegna agli appassionati i segreti della sua arte. Mercoledì 28 giugno arrivano la moda e lo stile con la personal shopper milanese Anna Maria Lamanna e il suo spettacolo “Perché l’abito fa il monaco ma bisogna scegliere quello giusto”.

Quinto appuntamento il 30 giugno con “Storia di una rinascita” dell’autrice Irene Vella. La giornalista e scrittrice parlerà del suo libro autobiografico “Un chilo alla volta. Viaggio di andata e ritorno dalla prigione dell’obesità”. Gli incontri al Teatro di Verzura sono organizzati dal Comune di Borgo a Mozzano con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, di Anci Toscana e dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, con il contributo della Fondazione CrLucca e in collaborazione con la Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano – Gruppo Donatori Sangue “Fratres” ONLUS, Commissione Pari Opportunità del Comune di Borgo a Mozzano e Ubik Lucca. Gli spettacoli in programma inizieranno alle 21.15, l’ingresso è libero e gratuito.