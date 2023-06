Teatro della Scuola, la grande festa Celebrati i trent’anni della rassegna dedicata ai piccoli attori in erba

Con la premiazione delle scuole segnalate e le menzioni speciali si è conclusa domenica pomeriggio al Teatro Accademico la Rassegna Regionale "Teatro della Scuola", dopo due settimane di spettacoli, incontri e laboratori, che hanno visto decine di studenti-attori calcare le tavole del teatro della cittadina termale. La Rassegna, che quest’anno ha festeggiato la XXX edizione, era organizzata dal Comune di Bagni di Lucca in stretta collaborazione con l’Associazione "Il Circo e la Luna", con la direzione artistica di Michela Innocenti e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il professor Pierto Paolo Angelini della Fondazione Banca del Monte ha donato alle scuole dei libri sulla storia di Lucca. Di fonte ad un teatro gremito in ogni ordine di posti da studenti, inseganti ed operatori, ha portato il saluto dell’amministrazione l’assessore Maria Barsellotti, dando il benvenuto al pubblico e sottolineando che tanti sono stati in 30 anni i giovani partecipanti alla rassegna ("anch’io sono una di quelli", ha ricordato). Michela Innocenti, che da alcuni anni cura la direzione artistica della manifestazione, che nel periodo del Covid è stata organizzata on line, ha salutato e ringraziato con calore i partecipanti e le autorità presenti, i componenti la giuria e chi ha contribuito alla riuscita dell’evento. Ecco l’elenco della scuole segnalate: Hop Frog di Retrobottega; La Nostra Iliade di Primaria Gallicano; Ti conto una fola di Primaria Careggine; Alice nel paese delle Meraviglie di San Cassiano Primaria; Storie in movimento di Primaria Carducci; Semi di Istituto Armando Sforzi Massarosa; Il Paese dei Colori di Primaria Ponte a Moriano; Alice nel paese delle Meraviglie di primaria Careggine; Alice nel paese delle Meraviglie di infanzia Fornoli; Una notte al Museo di Primaria Gallicano; Cappuccetto Rosso di Primaria Gallicano.

Queste scuole sono state iscritte di diritto ad altre rassegne similari del teatro scuola a livello nazionale Menzioni speciali: Il piccolo Principe. Secondaria Primo grado Gallicano IIC; Chi ha rubato la stella? Secondaria Bagni di Lucca classe IB e docente Irene Ghilardi. PREMIO ASSOLUTO: "RRR della Scuola Prima di Bellusco".

Marco Nicoli