Teatro del Giglio-Puccini. Sì mondiale al nuovo nome dai Lucchesi all’estero

Teatro Del Giglio Puccini. Suona bene? Non c’è nota stonata nel nuovo nome del teatro cittadino secondo Ilaria Del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo.

“Una proposta di intitolazione del nostro teatro al grande compositore è più che opportuna anche perchè – spiega – non si va a togliere niente da quel nome che si porta dietro la nostra storia e la nostra fama nel mondo, ma solo ad aggiungere con lo scopo di onorare il maestro. Mi sono già dichiarata in questo senso e nei giorni scorsi ho ricevuto gratificanti messaggi di approvazione da parte di molti delegati nelle nostre sedi estere“.

Li nominiamo volentieri. “Per esempio sul nuovo nome del Teatro mi sono confrontata con Sergio Scocci, presidente dei Lucchesi di Bruxelles che ha detto di essere d’accordo. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Lucas Del Chierico, presidente del centro toscano di Rosario in Argentina. Perfettamente in sintonia anche l’opinione di Flavia Sbragia a cui si riferisce la comunità dei Lucchesi nel mondo a Rio de Janeiro. Siamo tutti d’accordo sul fatto che l’importante è non cancellare il passato e quindi lasciare intoccata l’intestazione “Giglio“. Ma in più affiancare il riferimento al Maestro. Così la pensa anche Paul Amabile presidente della sezione di Brisbane in Australia“.

Dunque un coro a una sola voce: avanti con “Teatro del Giglio Puccini“, nessun voto favorevole invece per un eventuale, più breve, “Teatro Puccini“.

“Lo storico nome del nostro Teatro è importante – ribadisce Ilaria Del Bianco – così quanto lo è omaggiare Puccini nell’anno delle celebrazioni. Dunque la proposta lanciata dal presidente Giorgio Angelo Lazzarini è senza dubbio completa e importante“.

Anche il Museo di Celle si prepara all’anno delle celebrazioni. “Avremo due eventi estivi significativi, che sveleremo più avanti, mentre rimarrà per tutto l’anno a disposizione dei visitatori la maschera funebre di Puccini che ci è stata prestata dalla famiglia del dottor Bastiani di Bagni di Lucca che fu un grande amico del maestro“.

Il dottor Adriano Bastiani fu presente in occasione dell’ultima visita di Puccini al paese di Celle e nella sala del Museo è esposto anche un suo ritratto che ha trovato collocazione proprio vicino alle fotografie scattate il 26 ottobre del 1924 che ritraggono Puccini nella piazzetta davanti a quella che fu la casa dei suoi avi (oggi appunto sede del Museo) con lo stesso Bastiani e gli altri amici di Celle. Sono le ultime fotografie scattate a Giacomo Puccini prima della sua partenza per Bruxelles.

“Faremo anche uno speciale evento legato proprio alla ricorrenza di quel 26 ottobre, il giorno di 100 anni fa che Puccini visitò il Museo di Celle“.

Non basta. “Per il prossimo settembre – annuncia Ilaria Del Bianco – abbiamo avuto disponibilità da parte della Regione a organizzare a Lucca la giornata dei Toscani nel mondo. Faremo giungere in città un considerevole numero di conterranei che qui scopriranno affascinanti percorsi collegati agli eventi pucciniani“.

Laura Sartini