Teatro del Giglio, la nuova stagione Protagonisti Pasolini, Pound e Pea

Si riaprirà a novembre il sipario del Teatro del Giglio con una stagione di prosa che si annuncia interessante anche per la presenza di tre autori considerati ‘scomodi‘: Enrico Pea, Ezra Pound e Pierpaolo Pasolini. Il cartellone, realizzato in collaborazione con la fondazione Toscana Spettacolo, si compone di nove titoli ed è stato presenato ieri mattina nel foyer del Teatro.

Una delle caratteristiche della stagione, sarà l’alternarsi sul palcoscenico lucchese di autori, attori e compagnie di grande fama nazionale: come Violante Placido, Angela Finocchiaro e Drusilla Foer. A Pea, scrittore e drammaturgo lucchese, Pound e Pasolini sarà invece dedicata una intera settimana di appuntamenti, da venerdì 22 a domenica 24 marzo 2024 andranno in scena due spettacoli dedicati a Pound ed entrambi firmati da Leonardo Petrillo. Il resto delle proposte spazia dal classico al contemporaneo creando un percorso eterogeneo e ricercato che passa dell’epica greca di Omero al futuro dispotico di Orwell, toccando i testi classici di Shakespeare e la commedia di De Filippo. A illustrare il carnet della stagione sono sttati l’assessore alla cultura Mia Pisano, il direttore del teatro Angelo Lazzarini e Cristina Scaletti, presidente della fondazione Toscana Spettacolo.

Sarà, la prima nazionale dello spettacolo “1984” di George Orwell, ad aprire le porte alla prosa il 24 e 25 novembre, che vedrà come protagonista Violante Placido. Dal 15 al 17 dicembre il gradito ritorno di Alessandro Benvenuti coon “Falstaff a Windsor” tratto dal testo di Sheakespeare. “Iliade il gioco degli deI uno spettacolo del quadrivio” è in programma l’ultimo weekend di gennaio, mentre Angela Finocchiaro con la messa in scena del romanzo di Fabio genovesi “Il calamaro gigante” sarà a Lucca dal 9 all’11 febbraio e, dal 23 al 25 sempre dello stesso mese, arriva Paolo Genovese con “Perfetti sconosciuti”. Infine, la ‘piccante‘ Drusilla Foer nella “Venere nemica” il primo weekend di marzo. E, come già detto, il 22 marzo “PasoliniPound. Odi et amo”. Il fine settimana si concluderà con la rappresentazione “Ezra in gabbia o il caso Ezra Pound”. Infine a conclusione della stagione di prosa del Teatro del Giglio, dal 12 aprile “non è vero ma ci credo” di Peppino de Filippo, commedia non solo napoletana ma universale, leggera ma impegnata.

Rebecca Graziano