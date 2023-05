Teatro del Giglio è un luogo pucciniano

Giorgio A.Lazzarini

Leggo con sbigottimento e sconcerto l’intervento del Professor Umberto Sereni sulla stampa. Se da un lato l’articolo è incentrato sulla lodevole iniziativa di promuovere il rifacimento e l’apertura del Bar Di Simo (ex Caselli) con i fondi del Comitato delle Celebrazioni Pucciniane, egli poi nella parte finale dello scritto sembra attaccare l’ipotesi che con i fondi dello stesso Comitato si contribuisca a restaurare la facciata del Teatro del Giglio, istituzione pubblica culturale della città. Ma la cosa che sconcerta di più è la volgarità dell’attacco. In un assurdo accostamento partorito da una mente probabilmente in quel momento poco lucida, assimilerebbe la facciata del teatro a i bagni dello stesso (per altro belli e ben funzionanti) e addirittura ai rotoli della carta igienica.

Mi chiedo cosa sia successo al Professor Sereni che giudico un amico: non lo riconosco più. Un linguaggio così basso sulla stampa. Incomprensibile. Non condivisibile e del tutto biasimevole. Non si capisce perché se il Bar Di Simo deve essere considerato un luogo pucciniano (e io sono favorevolissimo), non lo debba essere il Teatro del Giglio di Lucca, il teatro cioè della città natale di Giacomo Puccini.

segue a pagina 17