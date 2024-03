Teatro "Alfieri": l’apertura un’ora prima dello spettacolo

La segreteria della Pro Loco di Castelnuovo ricorda a tutti coloro che hanno deciso di acquistare i singoli biglietti per lo spettacolo di stasera alle 21.15 al Teatro Alfieri, "La Signora del martedì" con Giuliana De Sio e Alessandro Haber, ultimo evento in programma nel cartellone della Stagione teatrale 2023/2024 della FTS (Fondazione Toscana Spettacolo Onlus), che l’apertura del Teatro Alfieri si terrà a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo e cioè alle 20.15. I biglietti sono acquistabili anche all’Ufficio Turistico Comunale-Pro Loco Castelnuovo, via Cavalieri di Vittorio Veneto 1 (piazza delle Erbe), stamani in orario 9.30-12.30 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli alla biglietteria del Teatro, o sui siti www.ticketone.it e www.townforyou.com. Info 0583.641007.

Dino Magistrelli