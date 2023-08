Team multidisciplinare all’avanguardia per il follow up dei tumori testa-collo

E’ fondamentale il ruolo del GOM - gruppo oncologico multidisciplinare nella gestione dei pazienti affetti da tumore testa-collo, che rappresenta il settimo cancro più comune in Europa (anche 150mila nuovi casi ogni anno, la metà di quello del polmone, ma due volte più di quello del collo dell’utero). A Lucca i dati delle visite multidisciplinari evidenziano, a fronte dei nuovi casi oncologici, un numero molto alto di pazienti controllati nel follow-up, alla presenza di tutti gli attori del GOM testa-collo dell’ambito lucchese dell’Asl Toscana nord ovest. Nel 2020 i nuovi casi sono stati 70 e il follow up ha riguardato 460 pazienti. Nel 2021 i nuovi casi sono stati 57 con visite di controllo per 490 persone. Nel 2022 ben 103 nuovi casi con un follow up per 500 pazienti. Nel 2023, fino a maggio, 33 nuovi casi. “Anche nel periodo di picco pandemico - evidenziano il direttore della struttura di Otorinolaringoiatria Riccardo Mario Piane, la radioterapista Rita Bagnoli e l’oncologa, responsabile del CORD dell’ospedale San Luca, Lucia Tanganelli - abbiamo continuato ad effettuare regolari visite e controlli, oltre che trattamenti e interventi chirurgici“.