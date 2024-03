Taxi di comunità, ecco l’avviso pubblico del Comune

Il Comune di Capannori ha emesso un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore che operano nel sociale territoriale della Piana, disponibili alla coprogettazione e alla realizzazione del progetto Taxi di Comunità: viaggi solidali. "Il progetto- spiega il vice sindaco ed assessore al sociale Matteo Francesconi (foto) - è finalizzato a realizzare un servizio di accompagnamento rivolto nello specifico ai cittadini le cui problematiche di ordine economico, sanitario e familiare, ne limitano lo spostamento e l’accesso a servizi essenziali e, in via sperimentale, sarà realizzato nella zona sud del territorio. Il servizio di trasporto gratuito sarà messo a disposizione, in particolare, di anziani e nuclei monogenitoriali, famiglie sprovviste di mezzo di trasporto privato, per raggiungere i vari presidi del territorio: la sede comunale, i patronati e altri uffici pubblici per il disbrigo di atti amministrativi come, ad esempio, il rilascio di documenti e certificati, gli ospedali di Campo di Marte e del San Luca, i distretti socio-sanitari di Capannori".

Per la fruizione del servizio, verrà data priorità alle situazioni segnalate dal Servizio Sociale del Comune e dagli enti del terzo settore partner o sostenitori del progetto.

M.S.