Tau e Conad nella stessa squadra per uno sport sempre più inclusivo

Siglata la partnership tra Tau calcio Altopascio e Conad Nord Ovest, per un progetto su inclusione ed abbattimento di ogni barriera, in collaborazione con la Fondazione Conad che già opera attivamente nel sociale, finanziando attività ed iniziative nei settori sport e cultura: solo nel 2022 per quasi sette milioni e mezzo. In concreto si andranno a realizzare sul territorio manifestazioni sociali in cui, come ha ricordato il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio, la parola chiave, (spesso utilizzata in tutte le salse) è davvero sinergia: club amaranto, Comune, Conad, associazioni di volontariato (erano presenti Misericordia, Donatori di Sangue, Avis ed altre), collaboreranno insieme.

Ha introdotto l’incontro con i media, per la società sportiva, Raffaello Giannini, il quale ha illustrato i progetti "Tau per tutti" e "School Project", che attraverso lo sport e i suoi valori aggreganti, cercano di centrare l’obiettivo di offrire ai soggetti con disabilità una possibilità di successo e di soddisfazione. Il sodalizio altopascese ha anche vinto bandi specifici in materia. Il presidente del team calcistico, Antonello Semplicioni, ha sottolineato l’orgoglio di far parte di questa mission, dopo 30 anni di attività giovanile che rappresenta il brand storico di un club che sta diventando sempre più azienda e che ha programmato investimenti rilevanti per il futuro, in linea con le ambizioni attuali. L’assessore regionale alle Infrastrutture Stefano Baccelli, ha aggiunto che si uniscono diverse eccellenze in questa unione di intenti, con gli impianti che costituiscono l’hardware e la filosofia che ispira questi principi il software. Il consigliere regionale Valentina Mercanti ha posto l’accento sulla capacità di fare rete, superando personalismi e burocrazia, fatto mai scontato.

L’amministratore delegato e il presidente di Toscana Nord Ovest Conad, rispettivamente Adamo Ascari e Roberto Toni, oltre alla direttrice della Fondazione Maria Cristina Alfieri, hanno ricordato l’impegno del gruppo leader nella grande distribuzione nell’Italia Centrale verso il sociale. Ricordato come oltre al business, ci sono anche capitale umano e sostenibilità.

Toni ha posto l’accento sul ruolo dei soci, vero legame con il territorio. Presenti anche Claudio Oliva, ufficio scolastico provinciale di Lucca e l’assessore al sociale del Comune di Altopascio Valentina Bernardini. Coinvolti infatti anche gli istituti comprensivi di Altopascio, Lammari, Montecarlo, Camigliano e Lamporecchio in Valdinievole per attività che hanno già coinvolto circa 2500 bambini. Conad opera già nel campo benefico e anche con un messaggio culturale, ad esempio nel recupero di cibo che andrebbe buttato o in altri tipi di sostegno alle famiglie meno abbienti, con i pacchi natalizi ad esempio.

Massimo Stefanini