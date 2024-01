Tau, Bruno: "Puntiamo in alto"

E’ arrivato con il certificato di garanzia. Quello della cantera del Frosinone. Qualche difficoltà in avvio per guai fisici, poi è diventato titolarissimo nel Tau. Matteo Bruno è ottimista, malgrado a Montevarchi sia finita la seria di dieci risultati utili, rimane però uno splendido quarto posto.

"Credo che il Tau abbia tutte le carte in regola per puntare in alto in questo campionato. Continueremo il nostro percorso, pensando partita dopo partita. Solo così potremo continuare a toglierci delle belle soddisfazioni. Ritengo di aver fatto una buona prima parte di stagione".

"Sicuramente all’inizio non è stato facile per via di alcuni problemi fisici che non mi hanno permesso di allenarmi con continuità, però adesso mi sento molto bene. Non mi pongo obiettivi personali, se non quello di continuare a migliorare allenamento dopo allenamento per il bene mio e della squadra. Il punto di forza del Tau è sicuramente il gruppo".

M.S.