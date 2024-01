Tassa suolo pubblico, più 20%. Ma soltanto nella zona “rossa“

Difficili prove di intesa tra l’amministrazione comunale e i commercianti, che ieri si sono nuovamente incontrati a Palazzo Orsetti per fare il punto sull’ipotesi aumento del suolo pubblico. L’intenzione ancora non dichiarata ufficialmente da parte dell’amministrazione sarebbe quella di ritoccare le tariffe solo nelle cosiddette “zone rosse“, quelle dove vige lo stop ai nuovi locali: quindi piazza Anfiteatro, piazza San Francesco, Porta dei Borghi e Corso Garibaldi.

Si parla di un possibile rialzo del suolo pubblico pari al 20 per cento, però solo entro questo perimetro. Potrebbero salire anche gli importi dei verbali per chi non si mette in regola, per non parlare delle “pene accessorie“ dopo due verbali: 90 giorni di chiusura del locale. Una misura, quest’ultima, su cui i commercianti chiedono “clemenza“. Sono i temi su cui è aperto il confronto con l’assessore Paola Granucci. E su cui il presidente Fipe-Confcommercio, Antonio Fava, ha una visione chiara che parte da punti fermi.

“L’eventuale rialzo del canone sul suolo pubblico non può essere mero atto amministrativo, ma frutto di una valutazione politica tesa a valorizzare il settore a vantaggio di tutta la città – così il portavoce Fipe –. Quindi, riferendomi ad esempio alla passeggiata di Viareggio, penso alla possibilità di utilizzare le pedane per rendere esteticamente più decoroso, pulito e gestibile, quel ’suolo pubblico’ su cui è aperto il confronto. Sarebbe importante anche consentire di chiudere in qualche modo gli ambienti dei dehor per consentirne l’effettivo riscaldamento nei mesi più rigidi“. C’è poi un’altra questione centrale. “Soltanto un operatore su tre, tra bar e ristoranti di Lucca, estende questo diritto e paga la tassa anche ai mesi invernali, visto che costano quanto quelli estivi e sono decisamente meno remunerativi. Quindi o si pensa a due tariffe differenziate tra estate e inverno oppure – suggerisce Antonio Fava –, come già avviene in molte città, si potrebbe varare un canone annuale più basso di quello estivo“.

“E questo, a mio modo di vedere – sottolinea –, sarebbe di incentivo e potrebbe tornare anche a vantaggio dei conti del Comune. Anche perché dopo il Covid diversi clienti ci chiedono il tavolo fuori anche in inverno“. Gli incontri tra amministrazione e associazioni di categoria proseguono, l’assessore Granucci ad oggi si dichiara soddisfatta.

Laura Sartini