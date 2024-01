Tassa sull’e-commerce. Soddisfazione di Lanza

LUCCA

Il braccio di ferro tra negozi “fisici“ e e-commerce marca le differenze soprattutto in occasione dei saldi. Ma ora i primi hanno portato a casa un importante risultato. “Non siamo ancora arrivati all’equità di trattamento fiscale, ma certamente si tratta di un primo importante risultato che va nella direzione di quanto richiesto da anni dalla nostra associazione. Ovvero sia, che allo stesso mercato vadano applicate le stesse regole per tutti”.

Così Federico Lanza, presidente di Federmoda Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, nel commentare il decreto legislativo approvato lo scorso 27 dicembre dal Governo che ha introdotto anche in Italia la “Global minimum tax”. Vale a dire, una tassa minima del 15 per cento che da ora in poi verrà applicata anche ai cosiddetti grandi marchi dell’e – commerce. “Come noto – sottolinea Lanza – sino ad oggi queste multinazionali, facendo leva sulla sede legale posizionata in uno dei cosiddetti paradisi fiscali, operavano nel nostro Paese con una tassazione pari praticamente allo zero. Il Governo, andando a recepire una direttiva europea del dicembre 2022, ha apportato finalmente delle modifiche concrete, verso quella che da sempre è la direzione auspicata dal Sistema Confcommercio”. Un significativo punto a vantaggio dei negozi della tradizione, che negli ultimi anni hanno sofferto la concorrenza spietata delle vendite online. Ma non basta, come sottolinea Lanza. “Purtroppo – evidenzia infatti il presidente di Federmoda – le diseguaglianze fra i piccoli negozi in sede fissa e i colossi del web restano, ma cogliamo con favore questo primo, importante segnale di attenzione verso il commercio tradizionale, che da anni chiede di porre un freno a ogni forma di concorrenza sleale”.

Intanto proseguono i saldi di “fine stagione“ che hanno preso una netta accelerata soprattutto nello scorso weekend. Per il momento la maggior parte degli imprenditori si “ferma“ al 30 per cento di riduzione dal prezzo di listino, qualcuno già azzarda il 50%. Strategie diversificate per invogliare all’acquisto nell’abbigliamento, un settore rimasto un po’ in “congelatore“ nel periodo tra il “Black Friday“ e il 5 gennaio, giornata ufficiale di avvio delle svendite che dureranno 60 giorni.

