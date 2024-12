Tassa di soggiorno e eventi a Lucca: il comitato 'Vivere il centro storico' esprime preoccupazioni

Tassa di soggiorno, eventi e feste. Torna a parlare il comitato “Vivere il centro storico“.

"Ci rallegriamo per l’aumento della tassa di soggiorno destinata a consentire, a detta dell’amministrazione, l’incasso di 500/600.000 euro all’anno in più. Ci auguriamo che non succeda come con la tassa sui passi carrai con la quale, secondo fonti di stampa, si prevedeva un incasso di circa 600.000 euro mentre poi ci dovremo accontentare di un misero 20% di quanto previsto. Ci fa molto piacere sapere che i bus turistici pagheranno 50 euro in più per il parcheggio".

"Le iniziative di marketing dell’Amministrazione sono state presentate a Roma mentre l’anno scorso furono presentate a Milano, ma queste dispendiose trasferte sono proprio necessarie? Sappiamo che gli eventi “Vivi Lucca” costano circa un milione e mezzo, che le spese per la pulizia dei rifiuti prodotti durante gli eventi sono 280.030 euro, che i contributi per la promozione della città sul web costa fino a 120.000 euro, poi ci sono le feste varie. I Villaggi Vacanze fanno pagare il biglietto di entrata per rientrare dei costi sostenuti mentre a Lucca, che ormai Villaggio Turistico è diventata a tutti gli effetti, il biglietto non c’è e i costi li pagano tutti i cittadini, mentre i profitti vanno soltanto agli operatori. Robin Hood prendeva ai ricchi per dare ai poveri, a Lucca invece…".