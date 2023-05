"Tari, gli aumenti erano evitabili"

“La giunta Pardini non chiama mai in ballo la precedente amministrazione sulla grande quantità di lavori e progetti, a partire da quelli del Pnrr, lasciati in eredità, ma è prontissima a scaricare le responsabilità su chi li ha preceduti per quanto riguarda l’aumento della tassa dei rifiuti per alcune categorie di utenze non domestiche. La verità è che l’attuale amministrazione comunale aveva a disposizione leve per mitigare questi aumenti - soprattutto per le UND che in alcuni casi si troveranno aumenti molto importanti - ma non l’ha fatto per il solito mix di arroganza e superficialità. Eppure nel programma elettorale lo stesso sindaco Pardini si era preso l’impegno di abbassare le tariffe rifiuti”. A dirlo sono le consigliere e i consiglieri del gruppo del PD.

“L’assessore Bruni sostiene che bisognava riportare i parametri nei limiti della legge e questo è vero. Infatti negli anni precedenti - proprio per rispondere all’emergenza Covid - l’amministrazione comunale aveva lavorato per tenere quei parametri addirittura al di sotto dei limiti di legge, con un meccanismo che rappresentò un esempio positivo in tutta la Toscana. Ma non è scritto da nessuna parte che oggi, nel 2023, con un sistema economico completamente mutato rispetto al 2019, dovevano necessariamente essere utilizzati gli stessi identici coefficienti tariffari del 2019 come parametri di riferimento. Anzi, si poteva e si doveva lavorare per mitigare gli aumenti. Le tariffe del 2023 sono frutto di una scelta politica - o di una non scelta - di chi oggi amministra la città“.