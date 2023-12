Tari e affitto: l’amministrazione aiuta le famiglie in difficoltà

Tari e contributo affitto: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Remaschi si conferma vicina ai cittadini maggiormente in difficoltà economica e stanzia 40mila euro per dare risposte a chi ha più bisogno. Così, per quanto riguarda il pagamento del canone di locazione, il Comune ha deciso di mettere a disposizione 20mila euro (contro i 1000 previsti dalla Regione) per andare a rispondere alle tante domande pervenute dal bando regionale. Altri 20mila euro, invece, vanno ad aiutare le famiglie nel pagamento della bolletta dei rifiuti. “Esserci - spiega il sindaco Marco Remaschi - significa mettersi a disposizione degli altri. Per questo abbiamo fortemente voluto confermare gli aiuti alle famiglie e ai cittadini per pagare l’affitto, nonostante il finanziamento quasi nullo arrivato dalla Regione Toscana“.r