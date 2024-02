Targa per Norma Cossetto e panchina tricolore. Celebrato a Castiglione il “Giorno del Ricordo“

Plauso da parte dei cittadini e anche di molti abitanti della Valle del Serchio, per la serie di iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana per le celebrazioni del “Giorno del Ricordo“ in memoria dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Coinvolti nella mattinata di sabato scorso, la popolazione, le scuole e le istituzioni con un primo passaggio nel capoluogo, area Chiesa del Soccorso in prossimità dell’Istituto scolastico, per l’inaugurazione di una targa in ricordo di Norma Cossetto, la studentessa italiana Medaglia d’oro al Merito Civile. Istriana di un villaggio nel Comune di Visignano, barbaramente uccisa dai partigiani jugoslavi nelle vicinanze della foiba di Villa Surani nell’ottobre del 1943, Norma Cossetto è stata ricordata dagli amministratori guidati dal sindaco Daniele Gaspari, con il consigliere Roberto Tamagnini, nelle classi delle scuole di Castiglione.

All’inaugurazione ufficiale della targa commemorativa ha poi partecipato una delegazione scolastica della secondaria di primo grado. Le cerimonie sono proseguite nella frazione di Chiozza dove, nel Parco Martiri delle Foibe, è stata installata una panchina tricolore, sempre "a simbolo di memoria della tragedia che colpì al cuore i nostri connazionali e segnò profondamente la storia del ‘900, seppure caduta nell’oblio collettivo per interi decenni". Con queste parole testuali, l’amministrazione di Castiglione ha inteso rendere giustizia, rispetto e onore alla figura di Norma Cossetto, come martire simbolo della tragedia delle Foibe e delle violenze perpetrate ai danni dei nostri connazionali in Istria, Fiume e Dalmazia durante e dopo la seconda guerra mondiale.

Fiorella Corti