Targa per fratel Paoli “Proposta approvata dalla commissione“

Una targa commemorativa di Fratel Arturo Paoli sarà apposta in via Santa Lucia, nei pressi del civico 5, dove è nato il venerato monaco Giusto fra le nazioni (1912-2015). Lo ha deciso la giunta Pardini nella seduta del 26 ottobre, dopo il parere della commissione toponomastica, dando in questo modo seguito a una richiesta che risale alla fine dello scorso anno, proveniente dalle associazioni Centro Zerka T. Moreno e Aeliante, insieme ad altre persone amiche di Fratel Arturo Paoli. A Fratel Paoli è già stato intitolato l’istituto comprensivo “Lucca 6”.