Tappa lucchese tra Dante e Shakespeare

Fa tappa a Lucca la rassegna di reading teatrali “Shakespeare racconta Dante” con Giuseppe Pambieri e Micol Pambieri, che leggono brani scelti tratti da “Dante di Shakespeare III-Come è duro calle”, ultimo volume edito da Solferino di una trilogia dei giornalisti Rita Monaldi e Francesco Sorti, che narra la vita e l’opera di Dante Alighieri come se uscissero dalla penna di William Shakespeare. L’appuntamento è domenica 24 marzo a Villa Bottini, alle ore 18.30, con ingresso libero, con la conduzione di Vanni Baldini che vede, in collegamento da Vienna gli autori. Un evento organizzato da Erika Citti, Elisa D’Agostino dell’associazione Culturale E&E – Events and Executive, con il patrocinio del Comune di Lucca, in collaborazione con Solferino e Lucca Libri. “Una rassegna che ha preso il via da Milano – spiega Mia Pisano, l’assessore alla cultura –, che dopo Roma tocca le più importanti città italiane e che abbiamo il piacere di ospitare a Lucca. Un modo originale per ricordare due fra le più importanti figure della letteratura mondiale, come Dante e Shakespeare e per portare al grande pubblico i loro messaggi universali, sempre molto attuali”.