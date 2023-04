Tappa del “Giro“ con bici elettriche Castelnuovo si prepara all’evento

La Garfagnana, martedì 16 maggio, oltre al passaggio della decima tappa del Giro d’Italia da Scandiano di Reggio Emilia a Viareggio, sarà al centro dell’attenzione nazionale anche con la partenza, alle ore 9, da Castelnuovo di una tappa del Giro- E, dedicato alle biciclette elettriche a pedalata assistita, che prevede l’allestimento di un villaggio della sostenibilità, il cosiddetto "Green FunVillage". Alla conferenza stampa di presentazione del Giro- E, presso la sede della RCS a Milano, era presente per la Garfagnana Pierluigi Turri, la cui assistenza, dato anche il suo passato ciclistico, è stata importante in questa prima fase di organizzazione dell’evento.

Il Giro- E è sponsorizzato da Enel X Way nel segno della sostenibilità ambientale, con le biciclette elettriche a pedalata assistita che sfrecceranno sulle strade del percorso per una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale.

L’evento cicloturistico non agonistico, organizzato da RCS Sport ed inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, si propone come un momento unico per gli appassionati di ciclismo, però non professionisti, di divertirsi e pedalare a fianco dei campioni, affrontando le salite riservate di solito a questi ultimi in un contesto di grande visibilità.

La partenza da della tappa per biciclette elettriche è da piazza Umberto, lungo la Fondovalle, val Freddana e arrivo a Viareggio, dopo un tragitto di 81,2 chilometri e un dislivello di 550 metri.

Alta novità assoluta di questa edizione sarà il "Green Fun Village", che verrà allestito nel capoluogo garfagnino, come in tutte le città di partenza del Giro-E ed offrirà al pubblico di ogni età, appassionato di ciclismo e non, la possibilità di divertirsi in un ambiente ludico "sostenibile".

Tante le iniziative di intrattenimento in programma a Castelnuovo, quel giorno, dalle 9 alle 15.30 circa, con giochi, stand gastronomici, esibizioni di associazioni locali culturali, sportive, folcloristiche, artistiche e dello spettacolo.

Si potrà poi ascoltare musica dal vivo con band locali ed interagire con atleti e ospiti di tappa. Per i più piccoli, infine, sarà possibile provare il percorso ad ostacoli con la propria bici formato da dune, dossi e ponti.

Dino Magistrelli