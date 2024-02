"Tanto timore e poco slancio: l’unica priorità è quella di arrivare ad aumentare le tariffe"

"Nel nuovo regolamento per il suolo pubblico leggo tanto timore e poco slancio: forse perché l’unica priorità è arrivare ad aumentare le tariffe? Quali sono le idee dell’amministrazione per dare risposte a un settore che mormora disagio?": se lo chiede Chiara Martini, ex assessore al Commercio e attuale consigliere di minoranza in quota Pd che si augurava di poter vedere un documento con una visione più ampia.

"Le modifiche – spiega – sono: l’indirizzo a favore della tariffazione per i passi carrabili, la completa gratuità del suolo pubblico per Lucca Summer Festival e Lucca Comics and Games, rivisitazioni alle tariffe per effetto di una nuova suddivisione del centro storico, integrazioni richieste dalla polizia municipale e il sistema delle sanzioni rivisto completamente per fare rispettare le regole. Le parole più ricorrenti sono sanzioni, violazioni e esenzioni, un approccio che non favorisce un percorso di crescita. Si nega la volontà di aumentare le tariffe, ma in realtà il percorso avviato non solo comporta aumenti per chi è salito di fascia, soprattutto da B ad A, ma apre la porta all’aumento delle concessione, azione che viene fatta con delibera di giunta, senza passaggi in consiglio".

Per Martini, in sostanza, non emerge uno scenario ambizioso nel tempo, così come manca l’approfondimento e la capacità di tradurlo in un pacchetto di misure completo, oltre a dividere i commercianti tra quelli "di serie A e quelli di serie B".

Mi sono riletta gli interventi che l’attuale maggioranza, allora opposizione, fece quando la giunta Tambellini presentò, dopo anni, aumenti delle tariffe per il suolo pubblico – aggiunge Martini – e mi ritrovo, con una certa preoccupazione, nelle parole dell’assessore Santini, dell’assessore Barsanti, del presidente del consiglio, Torrini. ‘Non vogliamo aumentare le tasse in un momento di crisi’, dicevano, ‘non vogliamo che la città diventi Disneyland’: eppure piazza Anfiteatro, con il passaggio in fascia A++ (a proposito, di quale percentuale di aumenti si parla? Ci aspettavamo almeno su questo punto un chiarimento come fece Valentina Mercanti all’epoca, rischia di diventare ad esclusivo appannaggio di un turismo mordi e fuggi, senza lucchesi. Perché, poi, penalizzare proprio piazza Anfiteatro che d’inverno lavora meno?".

Per Martini, anche la gratuità completa per i grandi eventi, come Lucca Comics e Games e Lucca Summer Festival, è un punto su cui avanzare perplessità, visti gli altri aumenti. "Manca – conclude – lo sforzo di confrontarsi non solo con le associazioni di categoria, ma anche con gli addetti ai lavori, i commercianti. Manca una visione completa che prenda in considerazione il tema dei dehors, delle pedane, dell’aumento del traffico e dei rifiuti".