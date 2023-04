"Tanti problemi senza risposta"

Si è svolta a Fornoli la riunione del circolo FDI Bagni di Lucca alla presenza del coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, il presidente del circolo Manuele Domenici, i membri del direttivo e il consigliere comunale Annamaria Frigo. All’ordine del giorno un lungo elenco di problematiche del territorio come: "la chiusura degli stabilimenti termali, la chiusura delle piscine termali di Villa Ada (ancora incertezza sulla data dell’apertura estiva); la chiusura del Tennis Mirafiume (che in questa stagione doveva essere già riaperto); il degrado delle Ville storiche e di altri luoghi; i lavori promessi in fase elettorale e non terminati; la palestra di Fornoli , inaugurata ma non ancora agibile. Un elenco preoccupante - spiega Frigo - per il quale durante i consigli comunali degli ultimi mesi, nonostante interpellanze e mozioni presentate non riusciamo ad avere risposte chiare e propositive".

Marco Nicoli