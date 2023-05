Tanti occhi sul fiume “Volontariato decisivo per monitorare il territorio“

Il territorio del Comune di Lucca, mostra come il punto cruciale dal punto di vista del rischio idraulico sia rappresentato dall’asse centrale del Serchio. "Sono i corsi d’acqua come la Contesora e la Freddana – afferma il funzionario della protezione civile, Andrea Sodi – dove comunque sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come l’Ozzeri nella parte opposta del fiume; oggi è importante essere pronti a mitigare il rischio sia attraverso la manutenzione che dedicandoci gli studi appropriati: quando 50 anni fa si è costruito, non ci si è certo preoccupati di come sarebbe stato l’impatto negli anni a venire".

Anche Lucca ha una macchina operativa dal punto di vista della protezione civile di alto livello; può contare su dieci associazioni di volontariato, tant’è che proprio ieri, presso i magazzini del Comune di Lucca, si è svolta un’esercitazione sull’utilizzo delle pompe idrovore. "Il ruolo del volontariato è fondamentale – afferma Sodi – perché contribuisce a monitorare il territorio costantemente, segnalando evenutuali interventi da eseguire; dovrebbe semmai essere ancora più integrato attraverso forme di impegno civile strutturato".

A tal proposito, una sorta di guida alle buone pratiche è presente anche sul sito del Comune di Lucca: utile da sapere, per affrontare con maggiore consapevolezza le situazioni di criticità. Rimane il fatto, soprattutto per le zone collinari, che l’abbandono dei terreni boschivi implica un’esposizione a rischi ben noti, dettati dall’assenza di manutenzione e controllo.

Mau. Guc.