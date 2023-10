Tanti i corsi a novembre nelle sedi Confcommercio. Ecco l’elenco e le date

So. Ge. Se. Ter, agenzia formativa di Confcommercio, rende noto il calendario dei corsi in partenza e svolgimento a novembre. Lucca: dal 7 novembre - Rspp intero e aggiornamenti; dal 12 - addetto complesso Haccp con aggiornamenti responsabili e addetto; dal 13 - responsabile piscina e addetto agli impianti tecnologici (gratuito per le aziende iscritte a Ebtt); dal 21 - formazione lavoratori sicurezza intero e aggiornamenti; dal 20 - pizzaiolo; dal 22 - corso obbligatorio ludopatia; dal 27 - corso per agenti di commercio. Castelnuovo: dal 7 novembre - Rspp intero e aggiornamenti; dal 13 - responsabile piscina e addetto agli impianti tecnologici (gratuito per le aziende iscritte a Ebtt); dal 21 - addetto complesso Haccp con aggiornamenti responsabili e addetto; dal 21 - formazione lavoratori sicurezza intero e aggiornamenti; dal 22 - corso obbligatorio contro la ludopatia.