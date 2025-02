Tanti eventi per il Giorno del ricordo. Oggi l’esposizione a Palazzo Guinigi

Sarà inaugurata oggi a Palazzo Guinigi, alle ore 16, una mostra a ingresso libero dedicata all’Esodo giuliano-dalmata. La mostra dal titolo “Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente”, è curata dall’Anvgd-Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. La mostra sarà allestita al piano terra del Palazzo, con orario 10-19.

Protagonista della mostra è la vicenda della Frontiera Adriatica e dei 350mila italiani rimasti alla fine della guerra al di là della cortina di ferro, i quali decisero di lasciare tutto, di abbandonare per sempre la loro amata terra, pur di non sottostare al giogo del regime comunista jugoslavo.

La mostra si inserisce negli appuntamenti organizzati dal Comune di Lucca per il Giorno del Ricordo — istituito nel 2004 per mantenere viva la memoria sulle stragi delle Foibe e sul dramma dell’Esodo giuliano-dalmata — che vedrà anche la messa in scena dello spettacolo “Giulia” alla Casa del Boia alle ore 11 e la commemorazione presso il Real Collegio il 10 febbraio alle 11.

Sempre nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo, Mercoledì 12 febbraio alle ore 21 nell’Auditorium del palazzo delle Esposizioni di piazza San Martino, sarà proiettato il film “Rotta 230°- Ritorno alla terra dei padri”, di Igor Biddau – Italia, 2024.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione dal Comune di Lucca, Cineforum Ezechile 25:17 e Fondazione Banca dl Monte di Lucca.

Il regista Igor Biddau sarà in sala per presentare il film. L’ingresso è gratuito.

Gli eventi non finiscono qui: lunedì 10 febbraio alle 10.30 alla Scuola secondaria di primo grado di Ghivizzano, Gianluca Fulvetti (nella foto), docente dell’Università di Pisa, don Franco Cerri e Armando Sestani, dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca, terranno una vera e propria lezione-confronto dove a parlare saranno gli esperti a confronto direttamente con i giovani studenti.

Un’occasione questa del Giorno del Ricordo per non dimenticare una delle pagine più oscure del Novecento e trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria.