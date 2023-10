Tanti cari auguri a Liliana Pettini per i suoi 101 anni

Ha felicemente festeggiato i 101 anni la nonnina del paese di San Michele, in comune di Piazza al Serchio, Liliana Pettini (nella foto), vedova di Oreste Fontanini, una persona stimata e benvoluta da tutti e molto conosciuta anche nel capoluogo dove per oltre venti anni aveva gestito l’allora innovativa pasticceria con bar, punto di riferimento degli alunni della vicina scuola Media, insegnanti e personale del Comune, dirimpettaio al locale. Tante le congratulazioni ricevute per il traguardo raggiunto, ancora in buona forma e tanta fiducia per il futuro, che mai l’ha abbandonata durante la vita. Nonna Liliana, commossa, ha ringraziato e salutato tutti. "I tanti figli, nipoti e pronipoti - ha commentato - mi hanno fatto sempre dimenticare il tempo che passava e ai miei anni non ci ho mai pensato". A festeggiare con affetto e a coccolare mamma Liliana c’erano i figli Giacomo con Fabrizio, Barbara e Daniela; Loriana con Francesca e Nicola; Loriano con la moglie Simonetta e Michela, Alessia e Valerio; Giovanna con David e Eva; Nicoletta con il marito Pasquale e il figlio Mirko. Con loro i quindici pronipoti. Felicitazioni da La Nazione.

Dino Magistrelli