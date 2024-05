Tanti auguri Lucchese. Grande festa con Orrico

Dopo il Teatro del Giglio, che ospitò nel 2023 di fronte a 600 tifosi alcuni dei protagonisti degli ultimi 50 anni della Lucchese, il Comune di Lucca fa il bis e per il 25 maggio prossimo, data di fondazione (nel 1905) della squadra della città ha deciso di organizzare un nuovo momento celebrando i 119 anni di storia insieme a Corrado Orrico, l’allenatore che nel 1990 riportò dopo una vita la Lucchese in Serie B (vincendo anche la Coppa Italia di C) e che l’anno successivo sfiorò la massima serie regalando bel gioco e emozioni continue. Stavolta l’appuntamento è alle ore 18 di sabato al Caffè delle Mura, da poco riaperto e punto d riferimento da sempre della vita cittadina.

"La Lucchese non è solo una società importante per il territorio – spiega l’assessore allo Sport Barsanti – ma rappresenta la stessa città. Lo scorso anno avevamo manifestato l’intenzione di festeggiare ogni 25 maggio la sua fondazione, e così dopo l’apposizione della targa e la festa del Teatro del Giglio, in attesa dei 120 anni, quest’anno, in un’annata sportiva particolare tra l’iniziale entusiasmo e la successiva delusione sportiva, come amministrazione vogliamo fare sì che questo momento sia di un buon auspicio per la prossima stagione: la presenza di mister Orrico, con quello che rappresenta per chi ama la Lucchese, crediamo possa essere un valore aggiunto oltre che un omaggio al suo grande lavoro svolto. Lo stadio? Tutto ciò che facciamo è nell’interesse della Lucchese della città e dimostreremo con i fatti che sullo stadio abbiamo prese la direzione giusta".

L’incontro sarà preceduto, alle ore 17, da una sosta nel luogo della fondazione, sotto la targa commemorativa realizzata lo scorso anno dall’attuale amministrazione dietro al coro di San Michele in Foro a Lucca, una targa, proposta dall’attuale assessore allo Sport Barsanti e il cui iter, in precedenza, sotto la giunta Tambellini, fu a dir poco travagliato nonostante il via libera del consiglio comunale.

Poi la festa proseguirà alle ore 18 come detto al Caffè delle Mura con "Bentornato Omone" e con il ritorno, dopo tanto tempo, di mister Corrado Orrico, allenatore della squadra dal 1988 al 1991. La conversazione con il tecnico più amato dai tifosi su quelle indimenticabili stagioni sarà tenuta dai giornalisti Luciano Nottoli e Giulio del Fiorentino.

Fabrizio Vincenti