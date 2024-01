“Tante offerte, ma per precari. Serve un confronto in Provincia“

Cresce il numero delle assunzioni previste per i primi mesi dell’anno in provincia, con un aumento significativo in particolare nel comparto industriale. Per quasi il 70 per cento si tratta però di contratti precari e a tempo determinato, mentre cresce la difficoltà a trovare i profili professionali richiesti.

È questa la fotografia che emerge dall’analisi del gruppo studi e ricerche della Cgil di Lucca, coordinato da Enrico Cecchetti, elaborata in base ai dati della rilevazione mensile Excelsior-Unioncamere sui programmi occupazionali delle imprese relativi al mese di gennaio e al primo trimestre di quest’anno. Sono pari al 15 % le imprese della provincia che dichiarano di voler effettuare assunzioni nel periodo considerato. Il fabbisogno di personale raggiunge quindi buoni livelli: rispettivamente 3.250 unità per il mese di gennaio e 9.320 per il primo trimestre 2024, con aumenti rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente rispettivamente del 6.2 e dell’8.3 per cento. A livello settoriale, è significativo l’aumento delle assunzioni previste nel comparto industrie meccaniche ed elettroniche nel mese di gennaio (+25.6%).

Sempre in relazione allo stesso periodo del 2023, dal punto di vista del profilo professionale alta è l’esigenza di operai specializzati (42%), la ricerca di personale con diploma (35%) o proveniente da scuole professionali (32%). Ma resta ancora bassa la percentuale di assunzioni con contratto a tempo indeterminato (il 31%), mentre crescono al 54%, le imprese che prevedono difficoltà a trovare i profili professionali desiderati. Per il segretario generale Fabrizio Simonetti c’è bisogno di un salto di qualità. Per questo chiede alla Provincia di aprire un tavolo di confronto.