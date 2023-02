Tana Termini, dai comitati “no“ all’impianto

Dopo la mozione che boccia il progetto di Tana Termini approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Bagni di Lucca, ne ribadiscono la contrarietà anche associazioni e comitati del territorio. Tra i primi ad intervenire il comitato "La Cornice" di Vico Pancellorum, paese montano della Val di Lima, che ha prodotto una serie di osservazioni al progetto che verranno inviate alla Regione Toscana e a tutti gli enti interessati e coinvolti.

Le osservazioni, descritte dettagliatamente e motivate, dichiarano la netta contrarietà del comitato all’insediamento dell’impianto di produzione dì biogas nel sito dell’ex compostaggio, ritenendo la richiesta improponibile e non autorizzabile, sia dal punto di vista tecnico della pianificazione del territorio sia dei rischi idrogeologici, geomorfologici, ambientali nonché per quanto riguarda la criticità sulla viabilità e per le gravi ricadute della gravi ricadute economiche che graveranno negativamente su tutto il comprensorio. "Se da un primo punto di vista tecnico il progetto perseguirebbe coerentemente gli obiettivi prefissati a livello comunitario, nazionale e regionale in materia di risparmio e valorizzazione energetica, - commenta il presidente del Comitato, Sonia Boldrini - in realtà, a nostro avviso, l’insediamento in oggetto viene ubicato nel sito di Tana Termini, e andrebbe certamente in contrasto con la salvaguardia dell’ambiente, in quanto esso è sottoposto a stringenti vincoli geomorfologici, idraulici, territoriali, normativi, al delicato tessuto economico locale, nonché la valutazione deve considerare la sostenibilità del traffico di percorrenza. Osserviamo quindi la necessità di rigettare ogni ipotesi di riattivazione delle operazioni di trattamento rifiuti attraverso qualsivoglia tipologia di impianto nell’area di Tana Termini.

Sull’argomento interviene con una nota anche l’Associazione "Comunità del Bosco", dei paesi di Vico Pancellorum, Lucchio, Limano e Casoli, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni svoltesi a San Marcello Pistoiese e a Bagni di Lucca. I quattro paesi che l’associazione intende rappresentare sono luoghi a vocazione turistica. Vico Pancellorum e Lucchio, ad esempio, sono ben piazzati nella classifica dei luoghi italiani più amati da tutelare, promossa dal Fai (Fondo per l’Ambiente). Addirittura Vico è al primo posto in Toscana per paesi sopra i 600 metri. Anche la comunità del bosco, preso atto della delibera del consiglio comunale di Bagni di Lucca, sta predisponendo osservazioni da inviare urgentemente in Regione Toscana.

Marco Nicoli