Tamponamento a catena. Paura all’alba sull’A11. Cinque giovani feriti

CAPANNORISi stavano recando a lavorare, con gli strumenti per suonare ad una festa a Firenze, non ci sono arrivati. Ma tutto sommato si può affermare che stanno bene. Terribile incidente, per dinamica soprattuttto, ieri mattina poco prima delle 5 sull’autostrada A11, nel tratto tra Capannori e Altopascio, al chilometro 54, in direzione del capoluogo regionale. Coinvolti quattro veicoli in un tamponamento a catena. Per cause in corso di accertamento, due, il primo ed il quarto della fila, si sono ribaltati. Per fortuna è andata di lusso per quello che è accaduto: il bilancio infatti è di cinque feriti, tutti giovani, sotto i 30 anni, ma con traumi risolvibili in pochi giorni. Dopo la carambola, è immediatamente partita la macchina dei soccorsi, come al solito coordinati dalla centrale operativa del 118. Due, con l’ambulanza della Misericordia di Altopascio, sono stati trasportati all’ospedale di Pescia, in Valdinievole e tre al San Luca attraverso l’intervento di "India", il mezzo infermieristico dell’Arciconfraternita di Lucca. Tutti in codice giallo. Sul posto anche un’altra ambulanza della Misericordia di Lucca e una proveniente da Massa Macinaia. Presenti anche i vigili del fuoco e pattuglie della Polizia Stradale. Le conseguenze avrebbero potuto diventare tragiche, visto che due mezzi si sono letteralmente "impennati", volando per diversi metri e cappottandosi paurosamente e meno male non hanno invaso la corsia opposta, altrimenti la situazione sarebbe precipitata.Nonostante il sinistro sia successo all’alba della domenica mattina, con una densità di traffico minore rispetto ai giorni feriali, la Firenze-Mare è rimasta chiusa per diverso tempo. Nel tratto Lucca-Altopascio molti gli incidenti.Massimo Stefanini