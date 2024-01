“Tale e Quale“, Morgan e Spice Girl direttamente dalla Garfagnana

Un appuntamento, sabato sera, su Rai 1, con "Tali e Quali", il programma condotto da Carlo Conti, con un po’ di Garfagnana sia in giuria che in gara. Lo scopo dell trasmissione è quella di imitare, nel miglior modo possibile, star e personaggi famosi del passato più o meno recente- Propio per questo nel gruppo delle cinque Spice Girl c’era Lorenza Rocchiccioli di Camporgiano (la ragazza al centro in foto), giovane e brava cantante emergente e Leonardo Fiaschi, livornese di nascita ma con radici in parte in Garfagnana, affermato imitatore e showman, in trasmissione nei panni di giudice nell’imitazione di Morgan.

Lorenza e Leonardo, addirittura, dopo la trasmissione, parlando, si sono scoperti anche terzi cugini con i loro rispettivi bisnonni Giuseppe e Giulia Bertagni, abitanti a Borsigliana di Piazza al Serchio.

Naturalmente in Garfagnana hanno fatto gran tifo per Lorenza e le altre colleghe Spice, apprezzate a più riprese dalla giuria, anche se poi a vincere la puntata è stato l’imitatore di Max Pezzali.

Bravissimo, come al solito, Leonardo Fiaschi che ha fatto divertire tutti con la perfetta imitazione di Morgan. In "Tali e Quali" non sono i vip a esibirsi imitando famosi cantanti, ma personaggi non famosi con il sogno di cantare o con una forte somiglianza con un cantante. Tutte le esibizioni si possono rivedere su RaiPlay.

A giudicare i talenti non famosi c’erano Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e quarto giudice, appunto, Leonardo Fiaschi perfetto imitatore nelle sembianze, gesti e voce di Morgan.

Dino Magistrelli