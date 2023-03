Taglio del nastro Si alza il sipario sulla stagione

La prima vera e propria Borsa Mercato lavoro a Lucca è stata organizzata dall’Ente bilaterale del turismo toscano – Ebtt, di cui fanno parte Confcommercio per la parte datoriale e i sindacati Cgil, Cisl e Uil per quella dei lavoratori. Alle 10 di ieri mattina il taglio del nastro a Villa Bottini con l’assessore Remo Santini e il presidente Ebtt Alessandro Gualtieri (nella foto) e poi il via ai colloqui fra imprese e candidati. “Grande soddisfazione per il successo organizzativo della giornata – sottolinea Confcommercio – che ha visto confermare anche a Lucca il trend già emerso nelle altre città toscane: l’offerta di lavoro, al momento, è superiore alla domanda“. Per Fisascat Cisl, rappresentata da Giovanni Bernicchi, Giada Bellandi, Simone Pialli e Umberto Monda, tante variabili sono scese in campo a far la differenza, non ultimi gli ammortizzatori sociali che dimezzano il sostegno agli stagionali.