Taglio del nastro per “Fashion in Flair“, la maestria del made in Italy

E’ stata inaugurata ieri a Villa Bottini a Lucca la XIII edizione di Fashion in Flair, la mostra mercato dedicata all’alto artigianato Made in Italy, presenti il sindaco Pardini con gli assessori Pisano e Granucci e i rappresentanti delle Associazioni di categoria locali e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. 120 espositori provenienti da tutta Italia, con le loro creazioni, saranno in mostra fino a domani, a Villa Bottini.

Una selezione tra i migliori rappresentanti della tradizione e dell’eccellenza del “saper fare“ italiano. Quindi abbigliamento, borse, scarpe, cappelli e foulard, cravatte e farfallini, insieme a gioielli, profumi e prodotti per il corpo, ma anche complementi d’arredo artigianali per la casa: tovaglie, runner e tovagliette americane, candele e profumatori per ambienti. Ricchissima, in giardino, anche l’area food con gli ‘artigiani del gusto’ da assaggiare anche in versione street-food, e l’area cocktail-bar sulle note della musica dal vivo di Jam Academy.