Tagliasacchi pronto al tris: "Disponibile a candidarmi. Se i cittadini lo vogliono"

Con il recente decreto legge approvato dal governo, via libera per una nuova candidatura a sindaco per quattro nuovi conosciuti sindaci della Valle del Serchio, Andrea Tagliasacchi di Castelnuovo che potrà presentarsi per il terzo mandato consecutivo in Comuni da 5001 a i 15mila abitanti. Novità anche per Francesco Pifferi di Camporgiano e Moreno Lunardi di Fosciandora per i quali non ci sono più limiti nel numero di mandati essendo a capo di Comuni sotto i 5mila abitanti. A Castelnuovo c’era molta attesa anche fra la gente per il suddetto Decreto legge in quanto Andrea Tagliasacchi per tanti rappresenta la figura ideale per la guida del capoluogo garfagnino e per completare le numerose opere in cantiere. Con questo via libera cambia ufficialmente lo scenario in vista delle prossime Amministrative. "Da parte mia- spiega senza mezzi termini e con chiarezza e serenità Tagliasacchi-, c’è la disponibilità a presentarmi per la terza volta candidato sindaco. Prima però desidero avere un franco e corretto confronto con tutti i miei collaboratori, dai consiglieri agli assessori, che hanno diviso con me impegno, passione, sofferenze e soddisfazioni amministrative. Inoltre sono dieci anni che sono sindaco di Castelnuovo e voglio comprendere meglio, incontrandomi appositamente con i miei concittadini se da parte loro c’è ancora la fiducia verso di me e i miei collaboratori e se hanno apprezzato il lavoro che abbiamo svolto". Andrea Tagliasacchi, classe 1959, nato nella frazione di Antisciana, sposato, un figlio, è l’amministratore che può presentare la maggiore esperienza a livello provinciale. Fin da giovanissimo la politica e l’impegno sociale sono stati i suoi principali obiettivi di vita, a cominciare dalla sua prima elezione in Consiglio comunale a Castelnuovo, allora sui banchi della minoranza, in un continuo confronto con la maggioranza della "Balena bianca" democristiana con l’allora sindaco Loris Biagioni. Di Tagliasacchi poi ricordiamo i due mandati come presidente dell’Amministrazione provinciale e attualmente, oltre alla carica di sindaco del capoluogo garfagnino, riveste anche quella di presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e da un paio di mesi è presidente dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane. Intanto è stata fissata la data di sabato 8 e domenica 9 giugno, in cui si voterà per le elezioni europee e per quelle amministrative.

Dino Magistrelli