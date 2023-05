Tagli alla sanità, cresce il malumore I paesi più disagiati e penalizzati sono pronti all’esposto in procura

Cresce il malumore in alta Garfagnana sulla sanità pubblica; come emerge dalle riunioni popolari per la salvaguardia dei servizi emergenza-urgenza e quelli che coinvolgono direttamente i comuni di Camporgiano, Minucciano, Piazza al Serchio, San Romano, Sillano Giuncugnano e Vagli Sotto. Il prossimo incontro è in programma giovedì 11 maggio, alle ore 15, a Piazza al Serchio, presso la sede dello Spi, in via A. Volta 7. Poi ne seguirà un secondo, venerdì 12 maggio, alle 21, a Vagli Sotto, presso la Sala consiliare comunale. All’ordine del giorno, la soppressione del medico presso il 118 a Piazza al Serchio, la soppressione del servizio di guardia medica notturna dalle 24 alle 8 del mattino successivo e sul, funzionamento del Pronto Soccorso di Castelnuovo.

Fra le possibili iniziative in cantiere, anche l’eventualità di un esposto alla Procura della Repubblica, in quanto ci sono in alta Garfagnana dei paesi che si trovano molto più distanti dal Pronto Soccorso di Castelnuovo di quanto contemplato nel relativo protocollo regionale di pronto intervento sanitario.

"La protesta – commenta Andrea Campoli, uno dei coordinatori – contro la soppressione del Medico del 118 a Piazza al Serchio sta prendendo sempre più piede e ne abbiamo avuto la riprova, se mai ce ne fosse stato bisogno, anche nell’ultimo incontro a Camporgiano. Il Centro Civico, dove si è svolta la riunione, era pieno di gente con il sindaco Francesco Pifferi e l’assessore Monica Magazzini a far gli onori di casa. Iacopo Cassettai ed io abbiamo illustrato al meglio il progetto di lotta al fianco dei sei sindaci dell’alta Garfagnana, i quali poi venerdì 19 maggio avranno l’atteso incontro con l’assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini".

"La gente ha bisogno di essere informata – spiegano Cassettai e Campoli – in parole semplici e chiare su quanto sta avvenendo e del pericolo di carenze sempre più forti in campo sanitario e assistenziale, che incombe su tutte le nostre teste. In ogni incontro spieghiamo le motivazioni e poi il sindaco del rispettivo Comune illustra e chiarisce con più dettagli e conoscenze tecniche la problematica. Fa piacere vedere questa sintonia tra amministratori e cittadini e speriamo che questo sia un punto a favore nei rapporti e nei colloqui che seguiranno, almeno speriamo, con i responsabili dell’Asl".

Dino Magistrelli