Tagli ai fondi per le famiglie: c’è l’assessore

Tagli al reddito di cittadinanza e al contributo affitto, i gruppi del centrosinistra si interrogano sui rischi per le famiglie lucchesi: chi paga, sul nostro territorio, il prezzo del taglio del reddito di cittadinanza e del contributo affitto, deciso dal governo di destra? Se lo chiede l’iniziativa pubblica promossa dai gruppi consiliari del centrosinistra (PD, Lucca Futura, Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca civica-VOLT-Lucca popolare), dal titolo “Sociale per chi?”. L’appuntamento è per venerdì prossimo (14 luglio), a partire dalle ore 18, nel giardino degli Osservanti nel Centro storico, presso la struttura della Pecora Nera. Ad intervenire saranno l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, il vicesindaco di Capannori Matteo Francesconi e gli operatori del settore. A coordinare l’incontro saranno Enzo Alfarano, Daniele Banucci e Lia Stefani, componenti della commissione sociale e sanità del Consiglio comunale. “A partire dal 1 settembre, e poi definitivamente da inizio anno nuovo, sarà revocata la misura del reddito di cittadinanza - spiegano gli organizzatori - Ciò si somma al taglio del fondo nazionale affitti, stabilito dal governo. Il combinato disposto che ne deriva rischia seriamente di avere effetti dirompenti pure sul nostro territorio, in quanto c’è un significativo numero di nuclei familiari lucchesi che potrebbe finire ben al di sotto della soglia di povertà“.