Tagli a scuola Nelle file “Ata“ 80 posti vacanti

Tagli nella scuola: il tema, caldissimo, ieri pomeriggio è planato nel consiglio comunale aperto. In concomitanza Flc Cgil denuncia “poche assunzioni, molto precariato e organico in deroga ancora inadeguato“, snocciolando i numeri relativi agli Ata. A Lucca sarebbero 31 i posti liberi per gli amministrativi, 12 le immissioni a ruolo e dunque 19 i posti che resteranno vacanti, coperti da precari. Per gli assistenti tecnici i posti liberi sono 17, 4 le immissioni in ruolo e 13 le sedie “vuote“ o precarie. Per i collaboratori scolastici i numeri “lucchesi“ sono ben 95, con neanche la metà di assunzioni (38) e 57 posizioni scoperte. Sono circa 80 dunque i posti vacanti nelle file degli “Ata“ lucchesi. Un esercito.