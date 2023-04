Svuotamento del lago di Pontecosi Remaschi all’attacco dell’Enel “Danni ingenti al fiume e alla fauna”

Sulla situazione dei corsi d’acqua affluenti il Serchio, dopo lo svuotamento del lago di Pontecosi, si alza alta la voce del sindaco di Coreglia Antelminelli e presidente dell’Unione dei Comuni della Mediavalle, Marco Remaschi; che si va ad aggiungere a quella di molti pescatori allarmati per l’elevata presenza di fanghi in diversi tratti di torrenti e rii, con il forte intorbidamento delle acque.

"Lo svuotamento del lago di Pontecosi è un disastro ambientale - tuona Remaschi, che è anche segretario di Azione ed ex assessore regionale all’agricoltura, caccia e pesca - Se è vero che Enel Green Power ha tutte le autorizzazioni, si dica chi le ha fornite e su quali basi: nel Serchio è in atto una importante moria di pesci. Quello che sta accadendo è un disastro ambientale che mette a repentaglio decenni di salvaguardia del fiume Serchio e del suo delicato sistema di biodiversità".

"Il corso d’acqua in questi giorni è diventato - dettaglia - a causa dello spostamento di terra e detriti conseguente allo svuotamento, che mi viene da definire irresponsabile, del lago di Pontecosi. Che lo specchio d’acqua avesse bisogno di interventi, anche urgenti, si sapeva, ma logica, coscienza e responsabilità vogliono che certi lavori si svolgano in modo graduale, con attenzione massima all’ambiente e agli habitat che insistono in queste aree. I detriti portati via si sono riversati nel fiume, generando un flusso di melma, testimoniato anche dai tanti pescatori che quotidianamente si recano sulle rive del Serchio, ormai ridotto a un fiume di melma. La stessa cura che si è riservata alla fauna ittica del lago, andava estesa anche a quella del fiume: ci sono esempi rari di biodiversità da preservare. Bastava procedere per gradi e monitorare gli effetti dello svuotamento. Mi chiedo – conclude Remaschi -: dov’è la sicurezza? Dov’è la tutela del territorio? E, soprattutto, dove sono le associazioni ambientaliste che non perdono occasione per denunciare. È indispensabile che venga verificata la conformità delle autorizzazioni in mano a Enel Green Power. Lo chiede il territorio, l’ambiente e lo chiede, soprattutto, la responsabilità nei confronti degli animali e della natura".

Fiorella Corti