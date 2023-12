Svolta ticket sanitari. Ora si pagano in farmacia

Alla Farmacia Comunale di Altopascio (situata sulla via Romana, a Badia Pozzeveri, accanto al supermercato Pam) si potranno pagare i ticket sanitari per prestazioni specialistiche e ambulatoriali. Questo il nuovo e comodo servizio messo a disposizione della cittadinanza, progettato per supportare la clientela non solo per le prenotazioni CUP ma anche per l’effettuazione del pagamento degli appositi avvisi PagoPA, tramite PagoBancomat o carte di credito.

Alla Farmacia Comunale, società controllata al 51% dal Comune, l’accettazione del pagamento avviene attraverso la scansione del QR code dell’avviso pagoPA, mentre l’importo della transazione viene indicato nella ricevuta rilasciata al cliente che riporta tutti i dettagli dell’operazione e ha valore di quietanza dell’avvenuto pagamento. Il costo del servizio è pari a 2 euro, competitivo rispetto ad altri servizi di pagamento anche telematici o in modalità self.

Un vero vantaggio per gli utenti che eviteranno così di fare code o di perdere tempo agli sportelli, ricevendo allo stesso tempo il supporto del personale della farmacia sia nella fase di prenotazione che in quella di pagamento. Un beneficio anche per i farmacisti che, invece, avranno modo di fidelizzare la clientela dando un ulteriore servizio ai cittadini. Il sistema Pago PA consente l’integrazione con tutte le forme di pagamento della pubblica amministrazione e questo in prospettiva consentirà il pagamento in farmacia non soltanto dei ticket sanitari ma anche di tasse, multe, rette degli asili comunali, mense, bollettini e altro ancora.

Per informazioni 328.2168616 (Roberto Marchetti – Presidente Farmacie Altopascio Srl) o [email protected].