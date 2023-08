Svolta Ponte delle Catene Riaperto al transito con due mesi in anticipo

Riaperto al transito pedonale il Ponte delle Catene. Ieri pomeriggio si è svolta la cerimonia di inaugurazione al termine dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della monumentale opera di Lorenzo Nottolini (1860), che si sono conclusi con circa due mesi di anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti. Sul posto, oltre a residenti e cittadini, invitati a partecipare, folta la presenza di autorità civili, militari e religiose. Hanno presenziato alla cerimonia, fra le altre autorità, il presidente della Provincia Luca Menesini, i sindaci rispettivamente di Bagni di Lucca, Paolo Michelini e di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, il consigliereeregionale Mario Puppa e Luca Marchi in rappresentanza della Fondazione CR Lucca. Il parroco don Giuliano Ciapi ha impartito la benedizione. La realizzazione del progetto di adeguamento, elaborato dalla Provincia, proprietaria della struttura, per la parte economica, ammonta a 265 mila euro complessivi di cui 150 mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, i restanti dalla Provincia e, in quota parte (16mila euro), dai Comuni di Borgo a Mozzano e di Bagni di Lucca. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Fabio Francesconi, direttore lavori ingegner Claudio Favilla. L’intervento ha provveduto alla sostituzione delle parti lignee come il tavolato centrale e quello dei marciapiedi, quella dei travicelli sottostanti il tavolato centrale e il corrimano. Si è proceduto, con l’edilizia acrobatica, al rinforzo strutturale di 14 dei traversi principali, tramite la collocazione di supporti metallici. Rinnovato infine l’impianto di illuminazione con la rimozione e la sostituzione delle vecchie plafoniere. "Per tutto il nostro territorio è una giornata importante - commentano i sindaci Patrizio Andreuccetti e Paolo Michelini - che valorizza l’impegno messo in campo per la tutela di uno dei nostri principali monumenti di interesse storico-artistico." "L’intervento effettuato - ha commentato il presidente della Provincia, Luca Menesini - ci restituisce una struttura non solo sicura dal punto di vista infrastrutturale, ma anche rinnovata in modo da poter essere adeguata alle esigenze attuali. Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che, come sempre, ha dimostrato estrema sensibilità nell’abbracciare il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di un’infrastruttura così importante non solo dal punto di vista della viabilità, ma anche culturale e turistico".

Marco Nicoli