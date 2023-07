Svolta per il mercato “Via all’accorpamento“

La riqualificazione del mercato Don Baroni è stata al centro del proficuo incontro fra la Cna, Confcommercio e l’assessora Paola Granucci che si è tenuto nella sede delle Tagliate. Una passeggiata all’interno del mercato per verificare con gli operatori gli aspetti da cambiare per rendere più interessante il mercato stesso, ma anche migliorare la qualità del lavoro degli ambulanti. “Era da tempo che la Cna premeva per questo incontro – spiega Daniele Michelini, presidente Cna per il commercio su aree pubbliche – e dobbiamo dire che è stato di grande soddisfazione, perché abbiamo visto interesse e ascolto da parte dell’amministrazione nei confronti delle nostre osservazioni e consigli. Gli operatori si sono confrontati con l’assessora in modo molto rispettoso, esprimendo ognuno le proprie opinioni e abbiamo convenuto come la riqualificazione di questo spazio sia necessaria per tutti, operatori e cittadini”.

La richiesta principale rivolta all’amministrazione è stata quella di un accorpamento, in considerazione del fatto che i posti alla spunta (l’assegnazione giornaliera degli spazi non occupati) sono considerati troppi da tutti gli operatori. “Vogliamo ringraziare l’assessora Granucci – conclude Michelini – per la disponibilità dimostrata e la convergenza di idee espressa nel corso dell’incontro. Sarà nostra cura adesso inviare una richiesta di accorpamento alla amministrazione, di concerto con Confcommercio, in modo che si possa procedere quanto prima a soddisfare questa esigenza degli operatori”.

“Abbiamo già seguito e portato a termine una operazione simile a Viareggio – dice Rodolfo Pasquini, presidente di Confcommercio – è un intervento necessario che può portare qualche beneficio immediato e permettere di pianificare al meglio il rilancio del mercato lucchese. È una richiesta che arriva dai nostri associati, siamo contenti che il Comune abbia voluto partecipare in prima persona”.