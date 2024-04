Svelato il mistero dell’avanzo. Speso per ”paesi e famiglie, scuole ambiente e turismo”

Meno debiti, più investimenti per il territorio, niente soldi sotto la mattonella: ecco in sintesi le linee guida che hanno ispirato la scelta di impiegare nella quasi totalità l’avanzo di bilancio registrato nel 2022.

A illustrare la manovra complessiva che ha consentito di effettuare interventi mirati nei principali settori di interesse dell’amministrazione è stato l’assessore al Bilancio Moreno Bruni, accompagnato in conferenza stampa dal sindaco Mario Pardini e dagli assessori Cristina Consani (ambiente) Paola Granucci (decoro), Simona Testaferrata (istruzione), Nicola Buchignani (lavori pubblici), Fabio Barsanti (frazioni) e Remo Santini (turismo).

L’amministrazione comunale ha speso 11.783.000 euro dell’avanzo disponibile (poco più di 12 milioni), di cui quasi 8 milioni rappresentano la parte utilizzata per investimenti sul territorio. 3.813.000 euro sono stati invece impiegati per la parte corrente della spesa ed hanno finanziato per 1.498.000 euro costi dell’energia aumentati, mentre 1.776.000 euro sono serviti a estinguere i mutui dei Quartieri Social con la Cassa Depositi e Prestiti.

"Si è trattato di una operazione – ha detto l’assessore Bruni – effettuata nell’interesse del Bilancio dell’Ente, in quanto mantenendo in essere la situazione com’era, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto pagare una rata di mutuo pari a 1.384.300 euro quest’anno e una rata di 268.017 a partire dal 2025, per ulteriori 19 anni. In questo modo invece abbiamo estinto il mutuo, evitando di ingessare il bilancio per le prossime annualità e liberando risorse per la spesa corrente. Contemporaneamente abbiamo utilizzato risorse per tutta una serie di interventi e 900.000 euro in particolare li abbiamo spesi in progetti mirati che hanno riguardato i paesi, le famiglie, le scuole, il decoro, l’allestimento dei sotterranei delle mura e della casermetta Santa Croce".

"Chi continua a parlare di soldi spesi per feste e illuminazioni – ha aggiunto Pardini – confonde mele con pere: non vengono da questi capitoli, e oltretutto, va detto, abbiamo speso, tanto per fare l’esempio delle luci di Natale, meno della giunta precedente con un risultato incommensurabilmente migliore. Il totale di questo tipo di spese è pari al 2% del bilancio, mentre i frutti sono sotto gli occhi di tutti".

Fabrizio Vincenti