Svelato chi sarà l’Orlando. Ruolo a Mattia Baldacci

Sarà Mattia Baldacci a interpretare il ruolo di Orlando nello spettacolo musicale "Angelica, Olimpia, Bradamante e le altre. Le donne dell’Orlando Furioso", che andrà in scena venerdì 8 marzo, in anteprima nazionale al Teatro Alfieri di Castelnuovo. Dopo tre anni di audizioni e quasi trecento ragazzi chiamati alla prove, Mattia Baldacci sarà colui che darà volto e voce all’eroe del poema ariostesco nello straordinario progetto teatrale, a cura di Schegge di Mediterraneo, per la regia di Consuelo Barilari. Mattia Baldacci, genovese, classe 1999, cantante, attore e performer, ha studiato per dieci anni canto, recitazione e pianoforte in varie scuole della sua città. "Abbiamo scelto Mattia – dichiara la regista Consuelo Barilari - non solo per la sua indubbia prestanza e per una sorta di ripiegamento interiore che ha scritto sul viso e che rappresenta una delle caratteristiche principali del personaggio, ma anche per la sua bellissima voce e le doti canoro-recitative".

Dino Magistrelli