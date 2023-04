Svegliato dal ladro che rovista nelle stanze Anziano chiama il “112“

E’ stato svegliato da rumori in casa e si è trovato di fronte il ladro che rovistava nei mobili. Disavventura nella notte tra martedì e mercoledì per un anziano residente in una villetta di via dell’Aeroporto a Tassignano. Il ladro, alla vista del proprietario, è fuggito con oro e 200 euro. L’anziano, pur sotto choc, ha avvisato i carabinieri che sono giunti sul posto con una pattuglia del Nucleo Radiomobile. I militari hanno eseguito un primo sopralluogo, anche all’esterno, per avviare le indagini che potrebbero avvalersi delle immagini delle telecamere stradali.

M.S.