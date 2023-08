Svaligiate due villette in centro Casseforti svuotate di gioielli e soldi

Due casseforti sventrate, gioielli in oro per migliaia di euro trafugati, sparita anche una pistola calibro 7.65 legalmente detenuta dal proprietario, stanze sottosopra e ladri uccel di bosco. E’ il bilancio di un clamoroso furto perpetrato giovedì mattina nel centro di Altopascio, in via Verdi. Due forzieri violati in due villette adiacenti, contigue. Due colpi praticamente in fotocopia perpetrati in sequenza. L’orario del blitz può essere ricondotto alle due ore comprese fra le 10 e le 12, con i proprietari assenti per lavoro o per la visita al mercato settimanale. Notati alcuni individui che suonavano ai campanelli, nota tattica messa in atto per fare la prova della presenza o meno di persone nelle case. Fa le ipotesi anche quella che i soliti ignoti, non avendo ricevuto alcuna risposta, abbiano dedotto che quelle abitazioni, una accanto all’altra,fossero momentaneamente disabitate.

Dopo aver forzato le rispettive porte di ingresso, la gang è penetrata all’interno e dopo aver messo a soqquadro i vari locali, ha individuato i contenitori metallici che di solito custodiscono i preziosi. Gli autori dell’irruzione erano muniti di arnesi tipici per scassinare ed aprire le casseforti, come la mola.

Ma ormai si tratta di strumenti di cui sono muniti anche i non professionisti. Dopo aver aperto e arraffato gli oggetti del metallo più prezioso e la piccola arma, i ladri sono fuggiti, in apparenza senza lasciare tracce e forse con la collaborazione di un complice pronto a segnalare eventuali ritorni imprevisti. Al rientro, per i padroni di casa, l’amara scoperta. Così alle vittime non è rimasto altro che avvisare i carabinieri i quali sono giunti sul posto per eseguire un primo sopralluogo. Avviate le indagini a 360 gradi.

In zona purtroppo non vi sono telecamere di videosorveglianza, né pubbliche né appartenenti a privati. Ma saranno esaminati i filmati delle cosiddette "watch dog" ubicate sulle strade principali, come la Provinciale Romana ad esempio, per ricavare elementi utili a risolvere il caso in merito ai veicoli utilizzati per il doppio colpo. Non si erano segnalati episodi durante le festività patronali, adesso invece qualche furto è ritornato a caratterizzare l’estate altopascese, ma anche quella capannorese. L’estate sta cambiando anche gli orari dei ladri: il mattino e il primo pomeriggio il periodo più pericoloso.

Massimo Stefanini