Svaligia una casa in pieno giorno. Arrestato un 44enne

Nella mattina di ieri, a Lucca, i militari della Stazione Carabinieri di Capannori hanno arrestato un 44enne italiano, residente a Pisa, con diversi pregiudizi penali, per il reato di furto in abitazione. Alle ore 09, una pattuglia dei Carabinieri in abiti civili impegnata in un servizio di contrasto ai furti nelle abitazioni, ha intercettato l’uomo alla guida della sua autovettura sulla piana di Lucca. Il 44enne era stato segnalato come un possibile autore di furti, anche in relazione ai numerosi precedenti. I Militari dell’Arma hanno deciso di pedinarlo e lo hanno seguito a distanza per oltre un’ora, mentre percorreva le frazioni San Leonardo in Treponzio, Lunata ed il centro di Capannori, fino a quando non si è fermato nella via dell’Ave Maria nella frazione di Lammari. L’uomo, a quel punto, ha parcheggiato l’auto e si è incamminato verso una abitazione. Dopo circa 20 minuti, i Carabinieri che osservavano attentamente i suoi movimenti, lo hanno visto ritornare verso l’auto.

A quel punto, insospettiti dal fatto che aveva tra le mani il giubbino che precedentemente indossava chiuso a fagotto, hanno deciso di farlo controllare da una pattuglia. Sottoposto a perquisizione personale, estesa anche al veicolo, veniva trovato in possesso di un cacciavite di grandi dimensioni, di numerosi monili in oro e di diversi orologi, per il valore di circa 4000,00 euro. La refurtiva, recuperata interamente, veniva restituita al legittimo proprietario. A quel punto l’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Lucca.