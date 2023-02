Superbonus, allarme degli architetti "A repentaglio migliaia di imprese"

Porta la firma anche del presidente dell’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Lucca, Fabio Nardini, il documento che la federazione toscana ha diffuso in merito alla decisione del governo di impedire di ricorrere allo sconto in fattura e di vietare – così si legge – "alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti fiscali, in quanto – si legge nella nota – mette a repentaglio migliaia di imprese, e decine di migliaia di posti di lavoro".

Giusto per dare un numero, secondo gli architetti toscani, risultano partiti 29.623 cantieri con investimenti che superano i 4 miliardi di euro".

Si legge: "Ancora una volta, senza alcun confronto con la rappresentanza della filiera delle costruzioni, vengono assunte decisioni che modificano le “regole del gioco” a partita in corso; l’operazione appare tanto più scellerata se si considerano le motivazioni addotte come giustificativo basate su dati parziali e prive di una più ampia valutazione complessiva". Ed ecco che gli architetti, bollano il “superbonus” in “supermalus”.

"Dalla sua conversione in legge il Superbonus 110% ed il meccanismo di cessione del credito sono stati modificati oltre venti volte, a cui si aggiungono ulteriori cambiamenti di rango secondario, circolari applicative, provvedimenti della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate e centinaia di interpelli; questa modalità con cui decreti e circolari – prosegue ancora la nota – hanno accompagnato l’esecutività dei bonus 110 ha innescato in quel percorso, passo dopo passo, ostacoli “giustificati” dalla facilità a delinquere, presente nell’articolato scenario delle opere finanziate".

Una dura presa di posizione che ancora prosegue: "Ostacoli a cui si sono sommati il pianificato spaccio dei materiali da costruzione con incrementi di costo fino al 300% , la demagogica regia nel promuovere l’inquadratura di uno scenario-miraggio, di ristrutturazioni edilizie a costo zero, la progressiva speculazione propria del Dna degli istituti bancari".

Ma qual è il rischio? Ancora l’ordine degli architetti: "Una condizione che rischiano di pagare salato le migliaia di imprese ed i professionisti che ormai al collasso ed in crisi di liquidità, possono rimproverarsi solamente di aver utilizzato, in maniera corretta, le regole dello Stato il quale, di contro, si rimangia la parola data rendendo impossibile la cessione dei crediti ed il prosìeguo dei cantieri".

Conclude la nota: "Appare incomprensibile l’atteggiamento ideologicamente orientato e sordo ad ogni appello, da parte delle associazioni di categoria: è evidente che l’applicazione della legge sul Superbonus, necessiti di correttivi in presenza di comportamenti poco virtuosi; gettare via tutto, non è una soluzione accettabile".

Maurizio Guccione