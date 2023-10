Superata quota 230mila. Tante altre novità in arrivo

LUCCA

Prosegue il conto alla rovescia in vista della prossima edizione di Lucca Comics & Games che animerà la città dal 1 al 5 novembre. Nell’occasione, tra l’altro, tutte le scuole a Lucca saranno chiuse.

E Lucca Comics & Games intanto svela i dettagli del programma Junior, quello dedicato ai più giovani e ospitato nel Real Collegio, e lo fa questa mattina nel corso di un incontro evento organizzato con i ragazzi delle scuole del territorio. Intanto i biglietti in prevendita in line hanno già superato quota 231 mila con la giornata di venerdì 4 novembre che si avvicina inesorabilmente al sold out: sono ormai meno di 14mila infatti i tagliandi ancora disponibili. Anche le giornate del 2 e 3 novembre di pari passo si stanno avvicinando a quota 50mila.

Intanto prosegue l’allestimento dei padiglioni nelle aree del centro storico creando qualche inevitabile malumore nei residenti che trovano già parcheggio con estrema difficoltà. Anche se la tempistica degli allestimenti è ormai ben rodata, secondo un piano ormai ben rodato da tempo e coordinato con il Comune di Lucca. L’allestimento delle strutture è partito dalle aree non occupate dai parcheggi dei residenti per poi arrivare, solo nell’ultima settimana, a toccare aree come San Romano, piazza Bernardini, Corso Garibaldi e altre zone ritenute sensibili perché occupate dagli stalli gialli.

A questo proposito l’amministrazione comunale ricorda che dallo scorso 10 ottobre fino al 18 novembre, in occasione del montaggio e smontaggio dei padiglioni di Lucca Comics & Games, residenti e dimoranti nel centro storico di Lucca dotati di permessi di accesso e sosta A1, A2 A3 possono parcheggiare gratuitamente 024 in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro posti all’interno e all’esterno al centro storico, con esclusione dei parcheggi in struttura e in uso all’organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione, con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo. Metro srl ha provveduto autonomamente a informare direttamente per via elettronica gli utenti interessati.